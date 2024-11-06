Курс биткойна обновил исторический максимум на фоне выборов в США

В ночь на 6 ноября стоимость биткойна достигла нового исторического максимума, превысив 74 тыс. долларов, следует из данных Coindesk.
За 24 часа валюта выросла в цене более чем на 8% на фоне президентских выборов в США. По мнению экспертов Forbes, биткойн растет из‑за настроений инвесторов, ожидающих победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец заявил, что превратит США в «криптостолицу планеты».
Голосование на выборах президента США началось 5 ноября. На момент публикации Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. The New York Times предрекает победу бывшего президента с вероятностью 88%.
Предыдущее рекордное значение биткойна отмечали в марте этого года. Тогда его стоимость составила 69 тыс. долларов.