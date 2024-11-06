Курс биткойна обновил исторический максимум на фоне выборов в США

За 24 часа валюта выросла в цене более чем на 8% на фоне президентских выборов в США. По мнению экспертов Forbes, биткойн растет из‑за настроений инвесторов, ожидающих победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец заявил, что превратит США в «криптостолицу планеты».