Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах на выборах президента США

На президентских выборах США Дональд Трамп лидирует во всех семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Об этом пишет The New York Times.

По информации газеты, на момент публикации заметки Трамп набирает 299 голосов выборщиков, а демократка Камала Харрис — только 240. Для победы на выборах кандидату необходимо получить не менее 270 голосов выборщиков, отмечает издание.

Колеблющиеся штаты, также известные как фиолетовые из‑за смешения красного и синего цветов партий демократов и республиканцев, исторически играют определяющую роль на президентских выборах США.