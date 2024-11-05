Райан Рейнольдс пишет сценарий нового фильма, в котором снимется Хью Джекман

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, звезды фильма «Дэдпул и Росомаха», вновь поработают вместе. Рейнольдс рассказал изданию Variety, что уже пишет сценарий будущего проекта.
По словам артиста, он собирается спродюсировать фильм. В нем снимутся он сам, Джекман и Шон Леви — постановщик «Дэдпула и Росомахи». Каким будет сюжет картины, Рейнольдс пока не раскрыл.
Актер подчеркнул, что фильм не будет проектом Marvel. На создание сценарий ленты у Рейнольдса уйдет целый год. По словам журналистов, от проекта можно будет ожидать «чего‑то свежего и неожиданного».
«Дэдпул и Росомаха» вышел на экраны летом 2024 года. Фильм понравился зрителям и критикам, стал самым кассовым проектом с рейтингом R и привел Рейнольдса и Джекмана в Книгу рекордов Гиннесса. Disney планирует выдвинуть ленту на главные кинопремии.
Фильм вызвал восторг даже у японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Тот признался, что даже прослезился при просмотре. Кстати, картина завершалась сценой после титров c с участием Ченнинга Татума — звезды недавнего триллера «Подай знак», режиссерского дебюта Зои Кравиц.