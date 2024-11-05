Райан Рейнольдс пишет сценарий нового фильма, в котором снимется Хью Джекман

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, звезды фильма «Дэдпул и Росомаха», вновь поработают вместе. Рейнольдс рассказал изданию Variety, что уже пишет сценарий будущего проекта.

По словам артиста, он собирается спродюсировать фильм. В нем снимутся он сам, Джекман и Шон Леви — постановщик «Дэдпула и Росомахи». Каким будет сюжет картины, Рейнольдс пока не раскрыл.