Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года

Вчера / 17:06
В Иркутской области пенсионерка хотела посмотреть порно, но стала жертвой мошенников
Сегодня / 00:36
«Это омерзительное слово»: Пол Мескал ненавидит, когда фильмы называют контентом
Вчера / 23:42
Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»
Вчера / 23:00
«А че, а как иначе? Отец!»: Министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить каратэ
Вчера / 22:33
Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода
Вчера / 22:11
Британские ученые сохранили редких огромных пауков и вернули их в природу
Вчера / 21:06
Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса
Вчера / 21:03
Известный альпинист погиб после рискованного восхождения в Гималаях
Вчера / 19:46
Netflix удалит почти все интерактивные шоу. На платформе оставят только четыре проекта
Вчера / 19:25
В Москве завели уголовное дело на догхантера, разбросавшего сосиски с отравой
Вчера / 18:23
Ариана Гранде рассказала, почему в титрах «Злой» ее зовут Ариана Гранде-Бутера
Вчера / 17:41
Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу
Вчера / 16:47
Между Россией и Беларусью отменят роуминг
Вчера / 16:37
Организатора игр «Что? Где? Когда?» за рубежом признали нежелательной в России организацией
Вчера / 16:22
По вселенной «Мухи» Дэвида Кроненберга появится новый фильм
Вчера / 16:09
Во Владикавказе магазин задумался о патриотизме и запретил продавать прокладки мужчинам-осетинам
Вчера / 16:06
В России не хватает 600 тыс. инженеров
Вчера / 15:31
В Екатеринбурге из магазина украли 20 килограмм сливочного масла
Вчера / 15:30
Найдена «самая загадочная песня интернета»
Вчера / 15:21
«Давайте похороним его»: режиссеры «Еретика» высказались против использования ИИ
Вчера / 14:22
В сервис Prime Video добавили ИИ-пересказы сериалов по сезонам и эпизодам
Вчера / 13:51
Продажи российских ноутбуков в России обогнали американские
Вчера / 13:21
В Японии рекордно снизилось число старшеклассников, которые впервые поцеловались
Вчера / 12:46
В Японии отправили в космос первый в истории деревянный спутник
Вчера / 12:14
Роберт Земекис рассказал, что Universal продолжает настаивать на «Назад в будущее-4»
Вчера / 11:38
Фильм База Лурманна «Жанна д’Арк» находился в разработке 30 лет
Вчера / 11:20
Первый канал снимет новые фильмы о Штирлице с цифровым аватаром Вячеслава Тихонова
Вчера / 10:47
Поцелуи могли возникнуть как способ для чистки от паразитов
Вчера / 10:09
Райан Рейнолдс пишет сценарий нового фильма, чтобы воссоединиться с Шоном Леви и Хью Джекманом
Вчера / 08:36
Оливия Родриго: «Если парень хочет полететь в космос, это красный флаг»
4 ноября / 20:24
Том Холланд гуглит новости о Зендае, чтобы убедиться, что их отношения в порядке
4 ноября / 19:17
Роспотребнадзор проверит школы и детсады после сообщений о вспышке вируса Коксаки
4 ноября / 18:13
Эрнст: «Айфон — чудовищная вещь для человечества. Джобс стоит в череде персонажей рядом с Гитлером»
4 ноября / 16:55
Хидэо Кодзима о «Джокере: Безумие на двоих»: «Лет через 10–20 на него наверняка посмотрят по-новому»
4 ноября / 16:47
Джеймс Ван Дер Бик рассказал, что у него диагностировали рак толстой кишки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года

Сегодня в 01:39
Фото: arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира 2024 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщили на сайте организации.

Спортсменка возглавила рейтинг WTA после того, как польская теннисистка Ига Швентек проиграла на турнире в Эр-Рияде американке Коко Гауфф. Соболенко же провела два успешных матча на этих же соревнованиях.

Белоруске удалось стать первой ракеткой мира, несмотря на травму. Незадолго до Уимблдона она повредила большую круглую мышцу. Боль в плече вынудила теннисистку сняться с турнира.

Теперь же Соболенко вернулась на корт, хотя она призналась, что это далось ей психологически нелегко. В августе спортсменка выиграла Открытый чемпионат США, затем победила на турнире в Ухане. Из последних 23 матчей Соболенко вышла победительницей в 22-х.

«Оглядываясь назад, понимаю, что для меня это был важный момент — просто расслабиться, подзарядить батарейки. Хорошо восстановиться, убедиться, что мое плечо зажило, чтобы я могла вернуться сильнее. После небольшой паузы я была очень, очень голодна до тенниса. Думаю, это помогло мне оказаться там, где я сейчас», — прокомментировала теннисистка.

Арине Соболенко сегодня 26 лет. Она трижды в карьере выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде, и еще дважды — в парном.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами