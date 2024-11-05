Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира 2024 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщили на сайте организации.

Спортсменка возглавила рейтинг WTA после того, как польская теннисистка Ига Швентек проиграла на турнире в Эр-Рияде американке Коко Гауфф. Соболенко же провела два успешных матча на этих же соревнованиях.

Белоруске удалось стать первой ракеткой мира, несмотря на травму. Незадолго до Уимблдона она повредила большую круглую мышцу. Боль в плече вынудила теннисистку сняться с турнира.

Теперь же Соболенко вернулась на корт, хотя она призналась, что это далось ей психологически нелегко. В августе спортсменка выиграла Открытый чемпионат США, затем победила на турнире в Ухане. Из последних 23 матчей Соболенко вышла победительницей в 22-х.

«Оглядываясь назад, понимаю, что для меня это был важный момент — просто расслабиться, подзарядить батарейки. Хорошо восстановиться, убедиться, что мое плечо зажило, чтобы я могла вернуться сильнее. После небольшой паузы я была очень, очень голодна до тенниса. Думаю, это помогло мне оказаться там, где я сейчас», — прокомментировала теннисистка.