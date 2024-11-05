«Это омерзительное слово»: Пол Мескал ненавидит, когда фильмы называют контентом

Ирландский актер Пол Мескал, звезда драм «Гладиатор II» и «Солнце мое», ненавидит, когда фильмы назвают контентом. Об этом он заявил в интервью The Times.
Мескал признался, что «в последние несколько лет люди говорили о фильмах как о контенте». «Это омерзительное слово. Это не „контент“, это чертова работа», — подчеркнул артист.
Он добавил, что не пытается быть снобом. По мнению Мескала, существует «две параллельные отрасли». «Одна живет в нехватке заботы, художественной целостности. Сходит с ума, опирается на подписчиков в инстаграме*…», — пояснил актер.
«Другая же — это то, что всегда было — киноремесло — создание, режиссура, освещение и продакшн-дизайн. Именно она поддерживает жизнь в артистах», — отметил Мескал.
Ранее режиссер Мартин Скорсезе также высказался против контента. «Контент — это то, что вы едите и выбрасываете», — подчеркнул кинематографист. Он призвал коллег снимать кино, а не контент.