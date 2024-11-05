«Это омерзительное слово»: Пол Мескал ненавидит, когда фильмы называют контентом

Ирландский актер Пол Мескал, звезда драм «Гладиатор II» и «Солнце мое», ненавидит, когда фильмы назвают контентом. Об этом он заявил в интервью The Times.

Мескал признался, что «в последние несколько лет люди говорили о фильмах как о контенте». «Это омерзительное слово. Это не „контент“, это чертова работа», — подчеркнул артист.