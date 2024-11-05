Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Конец», который снял режиссер Джошуа Оппенгеймер, автор документальных лент «Акт убийства» и «Взгляд тишины». Главную роль в нем исполнила Тильда Суинтон.
Актриса, известная по «Хроникам Нарнии» и «Суспирии», сыграла женщину, которая живет с сыном и мужем в пещере в отдалении от других людей. Молодой человек вырос, буквально не видя никого вокруг на протяжении долгих лет.
Однажды в укрытии семьи появляется группа выживших в постапокалиптическом мире. Родители парня не доверяют новоприбывшим, но сам он относится к ним с интересом. Вскоре он влюбляется в девушку из группы.
В мюзикле снялись Майкл Шэннон («Дорога перемен»), Джордж Маккей («1917») и Мозес Инграм («Ход королевы»), а также Брона Галлахер, Тим МакИннерни, ленни Джеймс и Майкл Шэннон.
Сценарий картины написал Оппенгеймер вместе с Расмусом Хейстербергом («Королевский роман»). Песни для фильма режиссер создал в соавторстве с композитором Джошуа Шмидтом.