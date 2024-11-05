Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Конец», который снял режиссер Джошуа Оппенгеймер, автор документальных лент «Акт убийства» и «Взгляд тишины». Главную роль в нем исполнила Тильда Суинтон.

Актриса, известная по «Хроникам Нарнии» и «Суспирии», сыграла женщину, которая живет с сыном и мужем в пещере в отдалении от других людей. Молодой человек вырос, буквально не видя никого вокруг на протяжении долгих лет.