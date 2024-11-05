Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода

«Я очень доволен тем, что у нас получилось. Как я уже сказал, монтаж еще на ранней стадии, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом. Майкл был большой частью моей жизни, когда я рос, оказал большое влияние на мою карьеру, был невероятным артистом, но он был еще и человеком, и мы эту изучаем», — рассказывал Фукуа.