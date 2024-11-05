Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода

Фильм «Майкл», посвященный жизни поп-музыканта Майкла Джексона, выйдет на полгода позже запланированного ранее. Релиз картины перенесли на 3 октября 025 года, сообщил Collider.
По информации издания, съемки ленты прошли без задержек. Перенос премьеры, как утверждают журналисты, мотивирован желанием студии Lionsgate побороться за различные награды, которые присуждают, как правило, зимой.
Представители студии предполагают, что у будущего байопика будет серьезный наградный потенциал. Сценарий фильма написал Джон Логан, а поставил картину Антуан Фукуа.
«Майкл» исследует жизнь сложного, но удивительно талантливого музыканта, балансирующего между сверхпубличной жизнью и собственной замкнутостью и стремящегося компенсировать отсутствие у него детства.
Главную роль в ленте исполнил племянник героя Джафар Джексон. Колман Доминго сыграл отца музыканта Джо Джексона, Ниа Лонг — его мать Кэтрин Джексон, Кэт Грэм — легендарную певицу Дайану Росс, Кендрик Сэмпсон — Куинси Джонса.
«Я очень доволен тем, что у нас получилось. Как я уже сказал, монтаж еще на ранней стадии, поэтому я не хочу слишком много говорить об этом. Майкл был большой частью моей жизни, когда я рос, оказал большое влияние на мою карьеру, был невероятным артистом, но он был еще и человеком, и мы эту изучаем», — рассказывал Фукуа.