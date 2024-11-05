«А че, а как иначе? Отец!»: Министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить каратэ

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев ударил сына, чтобы убедить его не бросать каратэ. Об этом министр рассказал во время просветительского марафона «Знание». Отрывок его выступления опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак.
Дегтярев сказал, что отговорил старшего сына Петра бросать каратэ, и тот ему благодарен, «потому что в 14 лет черный пояс получил». Ведущая поинтересовалась у чиновника, как ему удалось переубедить сына.
«Да леща дал ему и все. А че, а как иначе? Отец!» — ответил министр. В ответ ведущая рассмеялась, а в зале послышались аплодисменты.
С сентября 2021-го по май 2024 года Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края, сменив на этом посту задержанного по уголовному делу Сергея Фургала. В мае Дегтярев возглавил Министерство спорта, а в октябре Путин поддержал идею выдвинуть его на должность главы Олимпийского комитета России.