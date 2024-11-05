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«А че, а как иначе? Отец!»: Министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить каратэ

Вчера в 23:00

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев ударил сына, чтобы убедить его не бросать каратэ. Об этом министр рассказал во время просветительского марафона «Знание». Отрывок его выступления опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак.

Дегтярев сказал, что отговорил старшего сына Петра бросать каратэ, и тот ему благодарен, «потому что в 14 лет черный пояс получил». Ведущая поинтересовалась у чиновника, как ему удалось переубедить сына.

«Да леща дал ему и все. А че, а как иначе? Отец!» — ответил министр. В ответ ведущая рассмеялась, а в зале послышались аплодисменты.

С сентября 2021-го по май 2024 года Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края, сменив на этом посту задержанного по уголовному делу Сергея Фургала. В мае Дегтярев возглавил Министерство спорта, а в октябре Путин поддержал идею выдвинуть его на должность главы Олимпийского комитета России.

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