Британские ученые сохранили редких огромных пауков и вернули их в природу

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию вымирающего вида пауков Dolomedes plantarius. Об этом сообщает The Independent.

Dolomedes plantarius ― болотные пауки, которые могут вырастать до размера крысы, но опасности для человека не представляют. Долгое время этот вид был под угрозой исчезновения из‑за разрушения естественной среды обитания ― болот и водоемов.

В 2010 году ученые нашли лишь несколько живых особей. В следующем году Честерский зоопарк запустил программу по разведению и возвращению Dolomedes plantarius в дикую природу.

Чтобы паучата не съели друг друга, их выращивали в отдельных пробирках. Каждый день их кормили вручную крошечными мухами. Когда пауки окрепли, их отправили в естественную среду обитания.

Десять лет назад зоопарк вернул в дикую природу тысячи пауков. А сейчас ученые сообщили, что у Dolomedes plantarius был самый продуктивный брачный сезон за всю историю наблюдений ― в нем участвовало более 10 тыс. самок, готовых к спариванию.

Dolomedes plantarius живут лишь на болотах и заболоченных территориях. С помощью своих длинных лап с особыми волосками они умеют перемещаться по воде. Размах их лап может достигать 8 сантиметров, а диаметр паутины ― до 25 сантиметров. Это самые крупные пауки, живущие в Великобритани в дикой природе.