Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса

В возрасте 64 лет скончалась американская певица Тика Нельсон, дочь джазовых музыкантов Джона Нельсона и Мэтти Шоу, а также сестра Принса. О ее кончине сообщил Rolling Stone.

Уход Нельсон подтвердил ее сын Президент. Он не стал делиться с общественностью обстоятельствами смерти матери.

Тика Нельсон родилась 18 мая 1960 года, спустя два года после брата. В 1980-х вслед за Принсом она начала свою музыкальную карьеру. В 1988 году Тика выпустила дебютный альбом «Royal Blue». Две песни с пластинки, «Marc Anthony’s Tune» и «L.O.V.E.» попали в топ-100 R’n’B- и хип-хоп-треков Billboard.