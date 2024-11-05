Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса

В возрасте 64 лет скончалась американская певица Тика Нельсон, дочь джазовых музыкантов Джона Нельсона и Мэтти Шоу, а также сестра Принса. О ее кончине сообщил Rolling Stone.
Уход Нельсон подтвердил ее сын Президент. Он не стал делиться с общественностью обстоятельствами смерти матери.
Тика Нельсон родилась 18 мая 1960 года, спустя два года после брата. В 1980-х вслед за Принсом она начала свою музыкальную карьеру. В 1988 году Тика выпустила дебютный альбом «Royal Blue». Две песни с пластинки, «Marc Anthony’s Tune» и «L.O.V.E.» попали в топ-100 R’n’B- и хип-хоп-треков Billboard.
Нельсон записала следом еще три альбома, последний из которых вышел в 2011 году. Летом 2024 года она планировала провести концерт в честь выхода на пенсию, но он прошел без ее участия, поскольку артистка заболела. Тогда Тика намеревалась выпустить микстейп и мемуары.
Нельсон была одной из наследниц Принса, который умер в 2016 году, вместе с пятью единокровными братьями и сестрами. Она помогала опубликовать сочинения музыканта, которые остались в его архиве. «Я бы ни за что не допустила, чтобы хоть нота его музыки осталась неуслышанной», — признавалась Тика.