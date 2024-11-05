Известный альпинист погиб после рискованного восхождения в Гималаях

Известный словацкий альпинист Ондрей Хусерка погиб во время спуска с покоренной им вершины горы Лангтанг-Лирунг в Непале. Об этом сообщает Би-би-си.

34-летний Хусерка забрался на Лангтанг-Лирунг высотой 7234 метра по опасному восточному склону горы. Вместе с ним восхождение совершал его напарник из Чехии Марек Холечек.

По словам Холечека, пара возвращалась на базу после того, как они стали первыми альпинистами, поднявшимися на Лантанг-Лирунг по «ужасающему» восточному склону.

Во время спуска у Хусерки лопнула веревка, и он упал в ледяную трещину, поделился его напарник. Пролетев 8 метров, альпинист ударился о наклонную поверхность, а затем покатился дальше в глубины ледника.

Холечек рассказал, что услышал крики товарища и спустился к нему на веревке, пытаясь помочь. Однако Хусерка оказался парализован, а через четыре часа умер. «Я спустился к нему на веревке и оставался с ним четыре часа, пока его свет не померк», — отметил Холечек.

Словацкая ассоциация альпинистов SHS James заявила, что неблагоприятные погодные условия в Непале помешали проведению спасательных операций.