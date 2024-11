Netflix удалит почти все интерактивные шоу. На платформе оставят только четыре проекта

Стриминговый сервис Netflix удалит со своей платформы все интерактивные шоу и фильмы. Это случится уже 1 декабря, сообщил The Verge.

Среди них будут эпизод «Черное зеркало: Брандашмыг» из одноименного сериала, реалити-сериал «Ты против природы» («You vs. Wild»), фильм «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» и шоу «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls» 2022 года.