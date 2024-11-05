Netflix удалит почти все интерактивные шоу. На платформе оставят только четыре проекта

Стриминговый сервис Netflix удалит со своей платформы все интерактивные шоу и фильмы. Это случится уже 1 декабря, сообщил The Verge.

По мнению руководства компании, интерактивный формат «отслужил свое» и теперь ограничивает возможности для развития стрим-сервиса. Поэтому в ближайшее время на платформе оставят лишь четыре из 24 интерактивных проектов.