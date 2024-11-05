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Netflix удалит почти все интерактивные шоу. На платформе оставят только четыре проекта

Сегодня в 19:46
Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix удалит со своей платформы все интерактивные шоу и фильмы. Это случится уже 1 декабря, сообщил The Verge.

По мнению руководства компании, интерактивный формат «отслужил свое» и теперь ограничивает возможности для развития стрим-сервиса. Поэтому в ближайшее время на платформе оставят лишь четыре из 24 интерактивных проектов.

Среди них будут эпизод «Черное зеркало: Брандашмыг» из одноименного сериала, реалити-сериал «Ты против природы» («You vs. Wild»), фильм «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» и шоу «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls» 2022 года.

Netflix начал развивать интерактивный формат в 2018 году после успеха «Брандашмыга». Сервис выпустил, в частности, проекты по мотивам мультфильмов «Барби» и «Спирит», а также представил оригинальные фильмы, такие как ромком «Выбери любовь».

Вопреки ожиданиям, формат интерактивного кино не стал хитом. Теперь Netflix намерен сконцентрироваться на своих игровых релизах и инвестировать в использование в них искусственного интеллекта.

ИИ, как заявил вице-президент подразделения генеративного ИИ Майк Верду, «повысит скорость разработки и предоставит по-настоящему уникальные игровые возможности, способные удивить, восхитить и вдохновить геймеров».

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