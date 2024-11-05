В Москве завели уголовное дело на догхантера, разбросавшего сосиски с отравой

В Москве после отравления нескольких собак неизвестными догхантерами заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что на территории района Зюзино неизвестный с целью причинения животным боли и страданий разбросал в местах выгула собак неустановленное вещество в виде белых таблеток, способное по своему воздействию вызвать отравление, поместив его для маскировки в мясную продукцию», ― сообщили в ведомстве.

От действий неизвестных пострадали минимум две собаки ― с кличками Форрест Гамп и Нэш. После того как они съели отраву на улице, у них нарушилась работа нервной системы: были приступы идиопатической эпилепсии.

Прокуратура ищет одного или нескольких злоумышленников. Дело заведено по пункту «д» части 2 статьи 245 УК (жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных). Догхантерам грозят штрафы до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.