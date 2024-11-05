Ариана Гранде рассказала, почему в титрах «Злой» ее зовут Ариана Гранде-Бутера

Ариана Гранде объяснила в подкасте «The Streaming Service», почему в титрах фильма «Злая» ее зовут Ариана Гранде-Бутера.
Это имя артистке дали при рождении, и она никогда не использовала его на профессиональном уровне. «Я просто чувствую, что этот опыт стал для меня возвращением домой. <…> Именно так меня звали, когда я ходила на этот спектакль, когда мне было 10 лет. И мне показалось, что это действительно прекрасный способ отдать дань уважения», — сказала Гранде.
Как отметила актриса, «Злая» вышла на Бродвей в 2003 году и завоевала 10 премий «Тони», включая приз за лучший мюзикл. Артистка начала пробоваться на роль Глинды в экранизации, когда ей исполнилось 20 лет в 2013 году.
«Буквально 10 лет я повторяла: „Тук-тук-тук, есть какие‑нибудь наработки? Будет ли прослушивание в этом или следующем году? Я бы хотела начать готовиться уже сегодня“», — сказала она в интервью Vanity Fair, признавшись, что игриво «преследовала» продюсера фильма Марка Платта, чтобы узнать, как продвигается работа над фильмом, прежде чем получила роль всей жизни в 2021 году.
Сюжет «Злой» разворачивается в стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой Ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.