Ариана Гранде рассказала, почему в титрах «Злой» ее зовут Ариана Гранде-Бутера

Это имя артистке дали при рождении, и она никогда не использовала его на профессиональном уровне. «Я просто чувствую, что этот опыт стал для меня возвращением домой. <…> Именно так меня звали, когда я ходила на этот спектакль, когда мне было 10 лет. И мне показалось, что это действительно прекрасный способ отдать дань уважения», — сказала Гранде.