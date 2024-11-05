Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу

Карликовая бегемотиха Му Денг, ставшая звездой соцсетей, предсказала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает The Independent.
Смотрители зоопарка Khao Kheow в тайском городе Сирача, где живет бегемотиха, поставили перед ней два фруктовых торта. На одном было указано имя кандидата от республиканцев Дональда Трампа, на другом ― его конкурентки от демократов Камалы Харрис.
Му Денг съела лакомство с именем Трампа, угощение с Харрис передали маме бегемотихи.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Последний общенациональный опрос NBC показал, что оба кандидата идут ноздря в ноздрю. За обоих свой голос готовы отдать по 49% избирателей, остальные 2% пока не уверены в своем выборе.
При этом в предпочтениях к кандидатам наблюдается гендерный разрыв. Камалу Харрис чаще поддерживают женщины, молодежь до 30 лет, белые избиратели с высшим образованием и цветные американцы. За Дональда Трампа скорее голосуют преимущественно белые мужчины, представители рабочего класса и старшего поколения.