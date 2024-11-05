Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда предсказала победу Трампу

Карликовая бегемотиха Му Денг, ставшая звездой соцсетей, предсказала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает The Independent.

Смотрители зоопарка Khao Kheow в тайском городе Сирача, где живет бегемотиха, поставили перед ней два фруктовых торта. На одном было указано имя кандидата от республиканцев Дональда Трампа, на другом ― его конкурентки от демократов Камалы Харрис.