Между Россией и Беларусью отменят роуминг

Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», которая предполагает отмену роуминга между странами. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает РИА «Новости», соглашение предусматривает не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Новые правила должны заработать с 1 марта будущего года после того, как их утвердят главы обеих стран.
«Люди смогут еще сократить свои расходы и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой», — заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего Совет министров Союзного государства одобрил на заседании 5 ноября около двух десятков документов. Среди них резолюции «О статусе продукции белорусских и российских производителей как товаров Союзного государства», «О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации», постановления «О единых правилах в области защиты прав потребителей» и «О разработке Стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства».