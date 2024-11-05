Между Россией и Беларусью отменят роуминг

Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», которая предполагает отмену роуминга между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает РИА «Новости», соглашение предусматривает не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Новые правила должны заработать с 1 марта будущего года после того, как их утвердят главы обеих стран.