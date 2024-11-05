Организатора игр «Что? Где? Когда?» за рубежом признали нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Международную ассоциацию участников интеллектуальных игр IAIS. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Организация Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele зарегистрирована в Лихтенштейне, ее участниками стали более 200 игроков спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.