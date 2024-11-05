Организатора игр «Что? Где? Когда?» за рубежом признали нежелательной в России организацией

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Международную ассоциацию участников интеллектуальных игр IAIS. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Организация Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele зарегистрирована в Лихтенштейне, ее участниками стали более 200 игроков спортивных версий «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга», «Своей игры» и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки.
По сообщению госоргана, «IAIS фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства Российской Федерации, внешней и внутренней политики страны», несмотря на содержащийся в уставе запрет на участие в политической деятельности.
Также организация «задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России», отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, ведомство обратило внимание, что командам из России и Белоруссии запрещено выступать под государственными флагами своих стран на международных турнирах, а регламент соревнований под эгидой IAIS позволяет организаторам отстранять участников, поддерживающих проведение специальной военной операции на территории Украины.
«При этом в мероприятиях продолжают принимать участие иноагенты, а также участники иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — заканчивается объявление.