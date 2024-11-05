В Иркутской области пенсионерка хотела посмотреть порно, но стала жертвой мошенников

В Иркутской области в городе Братске 64-летняя пенсионерка хотела посмотреть порно и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным ведомства, женщина зашла на сайт с видео для взрослых, но контент там оказался платным, после чего она свернула страницу и больше на нее не заходила.