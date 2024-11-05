В Иркутской области пенсионерка хотела посмотреть порно, но стала жертвой мошенников

В Иркутской области в городе Братске 64-летняя пенсионерка хотела посмотреть порно и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает УМВД региона.
По данным ведомства, женщина зашла на сайт с видео для взрослых, но контент там оказался платным, после чего она свернула страницу и больше на нее не заходила.
На следующий день, когда она открывала браузер на телефоне, то увидела сообщение от якобы правоохранительного ведомства. В нем мошенники заявили, что смотреть порно запрещено, и пригрозили пенсионерке уголовной ответственностью и блокировкой IP.
Чтобы решить вопрос, мошенники предложили оплатить штраф в размере 8500 рублей. Тогда пенсионерка перешла по ссылке и перевела названную сумму. Однако затем она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.