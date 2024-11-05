Во Владикавказе магазин задумался о патриотизме и запретил продавать прокладки мужчинам-осетинам

Магазин во Владикавказе запретил продажу прокладок осетинским мужчинам из патриотических чувств. Об этом пишет местный телеграм-канал «Сапа 15» со ссылкой на администратора точки.

Издание приложило фото объявления на одной из полок. По словам его собеседницы, сотрудницы заметили, что мужчины все чаще приобретают средства гигиены и даже не всегда прячут их в пакет, и таким образом решили напомнить осетинам «об их великом прошлом».

«Вы себе представляете, что в этом доме может происходить, если женщина, будучи на ногах, абсолютно здоровая, просто по лени или по какой‑то легкомысленной причине может сказать мужчине: „Иди, принеси мне прокладки“?» — возмутилась администратор Залина.

«Мы хотели чуть-чуть напомнить мужчинам-осетинам, что их предки так не поступали. Мы со стороны патриотизма подошли к этому. Мы не хотели никого задевать, просто хотели напомнить мужчинам, что они осетины», — пояснила она.

Предупреждение провисело на витрине пару дней, после чего кто‑то из посетителей его сорвал, добавил телеграм-канал. Сотрудница магазина признала, что запрет может нарушать права потребителей, но все равно не хочет видеть осетин с прокладками в руках у себя в магазине.

«Кому нужно было, те увидели. Это просто крик души был. Нам, девочкам, было стыдно, когда очередной осетин брал прокладки и уходил без пакета», — подчеркнула Залина.