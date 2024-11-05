В России не хватает 600 тыс. инженеров

Дефицит инженерных кадров в России составляет около 600 тыс. специалистов. Об этом заявила вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба, сообщают «Ведомости».

Сейчас инженеров ищет каждая пятая компания страны. При этом их зарплаты в первой половине 2024 года выросли на 16–24%, отметила Хаба.

Она пояснила, что дефицит наблюдается в отношении практически всех инженерных специальностей. В частности, компании нуждаются почти в 30 тыс. инженеров-проектировщиков и в 20 тыс. инженеров-технологов. По словам топ-менеджера, эти профессии наиболее востребованы в инженерной сфере.