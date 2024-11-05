По вселенной «Мухи» Дэвида Кроненберга появится новый фильм

20th Century Studios запустила в производство фильм по боди-хоррору «Муха» Дэвида Кроненберга. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером ленты будет постановщица драмы «Няня» Никиату Джусу. Сюжет пока держится в секрете, однако источники издания сообщают, что картина будет частью вселенной, а не ремейком «Мухи».
Продюсерами выступают Питер Чернин (франшиза «Планета обезьян») и Дженно Топпинг (серия фильмов «Улица страха»).
Новость о работе над проектом появилась после того, как в мире выросла мода на боди-хорроры благодаря успеху «Субстанции» Корали Фаржа. Фильм собрал в прокате более 43 млн долларов.
«Муха» — адаптация рассказа Джорджа Лангелаана, который изначально экранизировали в 1958 году. Лента Кроненберга рассказывает об ученом Сете Брандле (Джефф Голдблум), чьи эксперименты с телепортацией принимают ужасающий оборот, когда его ДНК случайно сливается с ДНК мухи. В 1987-м лента получила «Оскар» за лучший грим.