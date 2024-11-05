В Екатеринбурге из магазина украли 20 килограмм сливочного масла

В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили молочный магазин и вынесли до 20 килограмм масла. Об инциденте представители магазина рассказали E1.
На записи с камеры наблюдения видно, как в два часа ночи мужчины в масках камнями бьют стекла в двери и заходят в помещение. Пока один открывает кассу и берет из нее деньги, второй достает из холодильника молочные продукты.
Всего похитители вынесли от 10 до 20 килограмм масла в пачках, несколько молочных коктейлей с прилавка и небольшую сумму денег, уточнили владельцы точки.
«Общий ущерб, с учетом разбитой двери, — примерно 100 тысяч. Если вам будут предлагать купить с рук масло „Полевское“ по сходной цене, дайте нам знать», — обратились к покупателям они.
В городской полиции подтвердили обращение продавцов с заявлением в отдел. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, проводится проверка.
В 2024 году цены на масло значительно выросли: пачки со сливочным продуктом теперь стоят дороже на 18%, чем в октябре прошлого года. Сильнее всего цена поднялась в сентябре — за месяц рост составил 5%. Пользователи соцсетей делятся фотографиями из супермаркетов, где брикеты начали упаковывать в пластиковые контейнеры с замком.
По словам директора завода «Талицкое молоко» в разговоре с 72.ru, взлет цен обусловлен возникшим дефицитом молока.
На фоне подорожания продукта Россельхознадзор на прошлой неделе объявил об организации поставок из ОАЭ и Турции.