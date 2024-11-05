Найдена «самая загадочная песня интернета»

Участник сабреддита r/TheMysteriousSong под ником u/marijn1412 заявил, что нашел «самую загадочную песню интернета», поиски которой длились с 2007 года.

По словам реддитора, около двух недель назад он наткнулся в архиве на старую газетную статью, где рассказывалось о группе Fex. В материале говорилось, что коллектив выиграл конкурс талантов в Бремене в сентябре 1984 года, а их музыка описывалась как рок с влиянием вейва и поп-звучания.

Пользователю удалось связаться с участником группы, который выслал ему несколько их старых песен. Одной из них и оказалась «самая загадочная песня интернета», но в версии, немного отличающейся от той, которая получила распространение в сети. Она называется «Subways of Your Mind» группы Fex.

Узнав, что на самом деле этот трек довольно известен в интернете и многие люди ищут его создателей, музыкант попросил время, чтобы посоветоваться с другими участниками группы. В итоге они согласились, что готовы раскрыть полную версию композиции и ее авторство.

В комментариях к посту u/marijn1412 отметил, что Fex планируют воссоединиться, чтобы перезаписать трек. Кроме того, музыканты обещают на этой неделе выложить больше архивного материала.

«Самую загадочную песню интернета» искали с 2007 года: тогда пользовательница Reddit загрузила на несколько форумов цифровую копию трека с кассеты, записанной ее братом. Она хотела узнать всю информацию о песне, но никто не смог ей помочь. Детективы-любители безуспешно потратили тысячи часов на ее поиски.

В 2019 году пользователь под ником u/gabgaskins разметил «самую загадочную песню» на 44 различных музыкальных сабреддитах и создал отдельный сабреддит r/TheMysteriousSong. В том же году на историю обратил внимание ютубер Just Whang более чем с миллионом подписчиков и СМИ, включая журнал Rolling Stone, выпустивший статью по теме.