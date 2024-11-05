«Давайте похороним его»: режиссеры «Еретика» высказались против использования ИИ

Режиссеры фильма «Еретик» от A24 Брайан Вудс и Скотт Бек объяснили свое послание в титрах, которое гласило, что «при создании этого фильма не использовался генеративный искусственный интеллект».

По словам Вудса, они сочли необходимым отправить зрителей домой с этой мыслью. «Мы не питаем иллюзий, что, посмотрев „Еретика“, люди спросят: „Подождите, они использовали ИИ?“ Для нас было важно рассказать об этом, потому что мы считаем, что это то, о чем люди должны начать говорить», — добавил режиссер.

Вудс назвал ИИ «алгоритмом, который собирает кучу дерьма вместе, а затем выплевывает это как искусство»: «Я думаю, это идея о том, что алгоритм может просто соскоблить всю историю человечества и искусства из интернета, перепаковать ее, срыгнуть, выплюнуть, а кто‑то другой может использовать это для получения прибыли… Я не знаю, почему это законно».

Бек добавил, что был очень рад, когда студия A24 поддержала это дополнение к титрам. «Это студия, которая невероятно дружелюбна к художникам в самом лучшем смысле этого слова. Это дом, где ты чувствуешь, что работаешь с людьми, а не с алгоритмами», — отметил он.

Дуэт постановщиков раскритиковал ИИ на фоне участившихся сделок между студиями и технологическими компаниями. Так, недавно Blumhouse объявила о партнерстве с Meta* для тестирования инструментов ИИ для создания фильмов, а Disney создала группу, которая будет следить за ответственным использованием ИИ.

«Искусственный интеллект — удивительная технология. Из нее получатся прекрасные вещи, и это потрясающе, удивительно, что мы смогли создать эту технологию. Теперь давайте похороним ее под землей вместе с ядерными боеголовками, потому что она может убить нас всех», — отметил Вудс.