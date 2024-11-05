В сервис Prime Video добавили ИИ-пересказы сериалов по сезонам и эпизодам

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил функцию «X-Ray Recaps». Теперь приложение с помощью ИИ может пересказать содержание серий и целых сезонов. Об этом компания сообщила в своем блоге.
В поисках ответа искусственный интеллект анализирует видеоряд и субтитры. Таким образом зритель может освежить в памяти события большого числа серий, отдельных эпизодов и даже небольших частей. В компании уверены, что функция поможет даже тем, кто отвлекся во время просмотра и пропустил лишь несколько минут.
Рекап состоит из небольших текстовых выжимок сюжета с упоминанием клиффхенгеров и сюжетных тонкостей, касающихся отдельных персонажей. Получить его можно в любой момент просмотра.
В онлайн-кинотеатре подчеркнули, что пользователям не расскажут события наперед: пересказ можно получить только на основе уже увиденных моментов.
Сейчас пересказы доступны в бета-версии на устройствах с Fire TV в США. До конца этого года Amazon собирается добавить поддержку и других гаджетов.