В сервис Prime Video добавили ИИ-пересказы сериалов по сезонам и эпизодам

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил функцию «X-Ray Recaps». Теперь приложение с помощью ИИ может пересказать содержание серий и целых сезонов. Об этом компания сообщила в своем блоге.

В поисках ответа искусственный интеллект анализирует видеоряд и субтитры. Таким образом зритель может освежить в памяти события большого числа серий, отдельных эпизодов и даже небольших частей. В компании уверены, что функция поможет даже тем, кто отвлекся во время просмотра и пропустил лишь несколько минут.