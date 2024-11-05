Продажи российских ноутбуков в России обогнали американские

По данным ретейлера, отечественные ноутбуки (к их числу относятся марки Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway) заняли 11,6% рынка, в то время как продажи устройств Apple, Dell, HP и других компаний из США в штуках не превышают 10%. В то же время наиболее значительную часть продолжают занимать производители из Китая и Тайваня вроде Asus, MSI и Lenovo.