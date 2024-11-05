Продажи российских ноутбуков в России обогнали американские

В январе–октябре 2024 года продажи российских ноутбуков превзошли американские. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции».
По данным ретейлера, отечественные ноутбуки (к их числу относятся марки Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway) заняли 11,6% рынка, в то время как продажи устройств Apple, Dell, HP и других компаний из США в штуках не превышают 10%. В то же время наиболее значительную часть продолжают занимать производители из Китая и Тайваня вроде Asus, MSI и Lenovo.
Для сравнения: в 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. Год назад вендоры из‑за океана занимали уже 13%, а из России — 7%.
«У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории», — выделил плюсы российских устройств руководитель категории «Ноутбуки» в «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.
К Новому году в России выросли цены на 10–15% не только на ноутбуки, но и на смартфоны и другую технику. Подорожание ретейлеры объяснили повышением стоимости комплектующих, ростом курсов валют и усложнением логистических цепочек.