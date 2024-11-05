В Японии рекордно снизилось число старшеклассников, которые впервые поцеловались

В Японии рекордно снизилось число первых поцелуев среди старшеклассников. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Японской ассоциации сексуального образования.
По данным ассоциации, только один из пяти мальчиков в старших классах впервые поцеловался — это самый низкий показатель с тех пор, как было проведено первое исследование в 1974 году.
Доля старшеклассников в возрасте 15–18 лет, впервые поцеловавшихся, снижается с пика 2005 года, когда каждый второй заявлял, что целовался впервые. По данным ассоциации, опросившей более 12 500 учеников, первый поцелуй был у 27,5% девочек и у 22,8% мальчиков. Снижение составило 13,6% и 11,1% с 2017 года.
Первый половой акт был у 12% мальчиков и 14,8% девушек, что также ниже показателей предыдущих годов. При этом выросла доля тех, кто мастурбирует в одиночестве.
Ассоциация частично объяснила тенденцию к снижению числа поцелуев и половых актов пандемией коронавируса, которая привела к закрытию школ и официальным рекомендациям избегать замкнутых пространств, мест скопления людей и близкого контакта.
«Ограниченные контакты с другими людьми во время вспышки коронавируса могли снизить уровень сексуальной активности среди учеников младших и старших классов», — говорится в исследовании.
Социолог Тамаки Кавасаки отметил, что опрос показывает тенденцию к тому, что люди уходят от реальной, физической сексуальной активности, даже в то время, когда для них естественно быть сексуально активными.
«У них усиливается тенденция оставаться дома и смотреть сексуальные материалы в одиночестве. Если подростки, которые представляют будущее страны, будут продолжать в том же духе, то трудно увидеть какое‑либо улучшение демографической обстановки», — добавил он.