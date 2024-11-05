В Японии рекордно снизилось число старшеклассников, которые впервые поцеловались

По данным ассоциации, только один из пяти мальчиков в старших классах впервые поцеловался — это самый низкий показатель с тех пор, как было проведено первое исследование в 1974 году.

Доля старшеклассников в возрасте 15–18 лет, впервые поцеловавшихся, снижается с пика 2005 года, когда каждый второй заявлял, что целовался впервые. По данным ассоциации, опросившей более 12 500 учеников, первый поцелуй был у 27,5% девочек и у 22,8% мальчиков. Снижение составило 13,6% и 11,1% с 2017 года.