Роберт Земекис рассказал, что Universal продолжает настаивать на «Назад в будущее-4»

Роберт Земекис рассказал в подкасте «Happy Sad Confused», что Universal Pictures часто связывается с ним, чтобы узнать, не будет ли он заинтересован в создании четвертого фильма «Назад в будущее».
По словам режиссера, он постоянно отказывает студии. Вместо этого Земекис хотел бы экранизировать бродвейский мюзикл «Назад в будущее»: «Как Мел Брукс сделал с „Продюсерами“».
Однако Universal Pictures это неинтересно. «Они ее не приняли. Так что я ничего не могу сделать», — сказал постановщик.
Мюзикл «Назад в будущее» открылся на Бродвее в августе 2023 года после дебютного показа в лондонском Вест-Энде, где он получил премию Лоуренса Оливье за лучший новый мюзикл в 2022 году.
Последний показ постановки на Бродвее пройдет 5 января 2025-го, после более чем 500 представлений и продажи билетов на сумму 80 млн долларов.
В прошлом году звезда оригинальной франшизы Майкл Дж.Фокс сказал, что нет смысла в четвертом фильме или перезагрузке, и затем пошутил: «Делайте что хотите. Это ваш фильм. Мне уже заплатили».