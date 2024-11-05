В Японии отправили в космос первый в истории деревянный спутник

Японские исследователи отправили в космос первый в мире деревянный спутник. Об этом пишет Reuters.

Летательный аппарат LignoSat был разработан с участием университета Киото и компании Sumitomo Forestry. С помощью ракеты SpaceX его доставят на Международную космическую станцию и оттуда отправят на орбиту в 400 километрах над поверхностью Земли.

Небольшое устройство выполнено из древесины хоноки — вида магнолий, которые растут в Японии и обычно используются для создания ножен для мечей. Кроме того, создатели собрали его по традиционной японской ремесленной технике без использования клея.