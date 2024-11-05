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В Японии отправили в космос первый в истории деревянный спутник

Сегодня в 12:46
Фото: университет Киото

Японские исследователи отправили в космос первый в мире деревянный спутник. Об этом пишет Reuters.

Летательный аппарат LignoSat был разработан с участием университета Киото и компании Sumitomo Forestry. С помощью ракеты SpaceX его доставят на Международную космическую станцию и оттуда отправят на орбиту в 400 километрах над поверхностью Земли.

Небольшое устройство выполнено из древесины хоноки — вида магнолий, которые растут в Японии и обычно используются для создания ножен для мечей. Кроме того, создатели собрали его по традиционной японской ремесленной технике без использования клея.

После запуска LingoSat пробудет на орбите около полугода, электронные компоненты внутри спутника замерят его состояние в космических условиях, где температура может колебаться от -100 до +100 градусов.

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Одним из вдохновителей проекта стал астронавт и сотрудник университета Такао Дои. Полет спутника должен доказать НАСА, что дерево тоже отлично подходит для строительства космических объектов, а еще легко восполняется.

«В начале 1900-х годов самолеты собирали из дерева. В спутнике из этого материала тоже не должно быть ничего невероятного», — считает профессор лесоведения университета Киото Кодзи Мурата.

Представитель учебного заведения отметил, что в космосе дерево также имеет большую долговечность, чем на Земле, ведь в вакууме нет воды и кислорода, а значит, материал не будет гнить и воспламеняться.

К тому же такой спутник нанесет значительно меньший вред окружающей среде, добавил Дои. Входя в атмосферу, он сгорит и не станет космическим мусором.

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