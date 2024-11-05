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Фильм База Лурманна «Жанна д’Арк» находился в разработке 30 лет

Сегодня в 11:38
Фото: More4

Баз Лурманн работал над фильмом о Жанне д’Арк 30 лет. Об этом сообщает Variety.

«Я почти сделал фильм об Александре Великом, а потом думал про Наполеона, но понял, что жду подходящего момента для этой истории о взрослении подростка в условиях Столетней войны.

Она молодая девушка из маленького городка, уверенная, что сможет сплотить страну. Это вдохновение, это подъем. Это как сейчас, когда новое поколение должно сделать то, что сделали до нас: открыть пространство для новых голосов и энергии, чтобы прорваться через устоявшийся мир», — сказал режиссер.

О том, что Лурманн будет снимать фильм про Жанну д’Арк, стало известно еще в сентябре. Лента расскажет историю о молодой французской крестьянке, которая верила, что Бог послал ее возглавить армию. Она не сомневалась, что спасет свою страну во время Столетней войны. Кто сыграет главную роль, пока не раскрывается.

Жена и творческая партнерша Лурманна Кэтрин Мартин рассказала, что готовилась к работе над фильмом, посещая значимые места во Франции, связанные с Жанной д’Арк, в том числе место ее рождения Домреми.

«Это очень интересно, потому что все говорят о том, что она была пастушкой, но на самом деле ее отец был главой города, и у них был единственный каменный дом. Значит, в этом доме была определенная степень изысканности. И я просто думаю, что это интересная тема, особенно в наше время, когда молодежь чувствует себя очень бесправной. Думаю, Жанна чувствовала то же самое. И, имея дочь-подростка, я понимаю, что, когда девочки-подростки прикладывают к этому усилия, они могут сделать все что угодно — они могут изменить мир», — сказала она.

История Жанны д’Арк неоднократно рассказывалась в кино и на телевидении, в том числе в фильме Люка Бессона 1999 года с Миллой Йовович в главной роли.

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