Первый канал снимет новые фильмы о Штирлице с цифровым аватаром Вячеслава Тихонова

Первый канал снимет цифровой аватар Вячеслава Тихонова в главной роли в новых фильмах о Штирлице. Об этом заявил гендиректор телеканала Константин Эрнст во время симпозиума «Создавая будущее», его цитату приводит ТАСС.

По его словам, у канала уже есть права на повести Юлиана Семенова о разведчике Максиме Исаеве, однако актера на главную роль найти не удалось.

«Мы купили у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны», — рассказал глава телекомпании.

«Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс», — рассказал он.

Эрнст пояснил, что лучше Вячеслава Тихонова с ролью Штирлица никто не справится. «Поэтому мы решили, что от добра добра не ищут. Насколько это похоже, вы сами сможете убедиться», — добавил он.

Умерший в 2009 году Вячеслав Тихонов стал одним из наиболее узнаваемых советских актеров после роли в телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Это уже второй проект Первого, в котором советского актера воссоздадут с помощью нейросетей. Этот подход применят и в работе над адаптацией «Семи самураев» Акиры Куросавы. Производство должно было начаться минувшей весной.

В новой версии действие ленты перенесли в Новороссию 1918 года, а на экране должны появиться 35-летний Владимир Высоцкий, 27-летний Олег Даль и 54-летний Евгений Леонов вместе с современными актерами.