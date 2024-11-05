Райан Рейнолдс пишет сценарий нового фильма, чтобы воссоединиться с Шоном Леви и Хью Джекманом

Райан Рейнолдс работает над новым фильмом, не связанным со вселенной Marvel. Об этом сообщает Variety.
В нем актер вновь объединится со своими коллегами по «Дэдпулу» и «Росомахе» — Хью Джекманом и режиссером Шоном Леви.
Рейнолдс пишет сценарий. Сюжет пока держится в секрете. «Неизвестно, дала ли студия зеленый свет этому проекту. Тем не менее, учитывая взрывную популярность „Дэдпула и Росомахи“, предстоящий фильм наверняка станет одним из самых долгожданных в Голливуде», — пишет Variety.
Ранее Disney заявил о планах продвигать «Дэдпула и Росомаху» в число претендентов на главные награды киноиндустрии, в том числе «Золотой глобус» и «Оскар».
Как отметили в Variety, фильму почти гарантировано место во введенной в прошлом году категории «Награда за кинематографические достижения и кассовые сборы» «Золотого глобуса». Ее присуждают самым признанным критиками и кассовым фильмам года. В 2023 году приз в этой категории получила «Барби», которая была номинирована на восемь «Оскаров», в том числе за лучшую картину.