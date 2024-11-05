Поцелуи могли возникнуть как способ для чистки от паразитов

Британские ученые пришли к выводу, что поцелуи могли появиться как способ поддержания гигиены и чистки от паразитов. Об этом говорится в исследовании профессора Андриано Ламейры из Университета Уорика, которое опубликовал журнал Evolutionary Anthropology.
Согласно его теории, около 7 млн лет назад легкое всасывание меха с выпяченными губами было формой ухода за телом для удаления с волосяного покрова паразитов, частичек кожи и мусора. Этот процесс между предками человека проходил по всему телу и заканчивался контактом рот в рот, а в процессе эволюции и уменьшения волосяного покрова стал короче, но сохранил обязательный поцелуй, утверждает исследователь.
«Более короткие сеансы вполне предсказуемо сохраняли финальную стадию поцелуя, оставаясь в конечном итоге единственным пережитком некогда ритуального поведения для сигнализации и укрепления социальных и родственных связей у предков обезьян», — пишет он.
В беседе с Daily Mail профессор объяснил возникновение процедуры переходом обезьяноподобных предков от перемещения по деревьям к обитанию на земле, на которой также жили разнообразные паразиты. Более привычные нам поцелуи возникли около 2–4 млн лет назад, когда шерсть пропала с тела окончательно, добавил он.
Ламейра не нашел ответа, когда и почему поцелуи стали романтической практикой: самое раннее изображение поцелуя зафиксировано в месопотамских текстах, созданных около 2500 года до нашей эры, а древние римляне использовали их в сексуальном контексте. По его мнению, этого не могло произойти без превращения поцелуев в общий символ привязанности.