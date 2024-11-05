Поцелуи могли возникнуть как способ для чистки от паразитов

Британские ученые пришли к выводу, что поцелуи могли появиться как способ поддержания гигиены и чистки от паразитов. Об этом говорится в исследовании профессора Андриано Ламейры из Университета Уорика, которое опубликовал журнал Evolutionary Anthropology.

Согласно его теории, около 7 млн лет назад легкое всасывание меха с выпяченными губами было формой ухода за телом для удаления с волосяного покрова паразитов, частичек кожи и мусора. Этот процесс между предками человека проходил по всему телу и заканчивался контактом рот в рот, а в процессе эволюции и уменьшения волосяного покрова стал короче, но сохранил обязательный поцелуй, утверждает исследователь.