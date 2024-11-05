Оливия Родриго: «Если парень хочет полететь в космос, это красный флаг»

Оливия Родриго не встречается с парнями, если они хотят полететь в космос. О важном для себя красном флаге певица рассказала в беседе с Netflix в инстаграм-аккаунте* стриминговой площадки.
В ролике исполнительница «Driver’s License» рассказывает об образах с концертного тура к альбому «Guts», документальный фильм о котором недавно вышел на платформе. На одном из ее топов была надпись «Брось его», это отсылка к известной футболке Бритни Спирс. Она привела к вопросу о настораживающих Родриго чертах в мужчинах.
«Самый большой красный флаг? У меня есть очень конкретный вопрос, я задаю его на первых свиданиях. Мне интересно, хотели бы они слетать в космос», — поделилась певица.
«Если они отвечают „да“, мы больше не встречаемся. По-моему, если ты собираешься в космос, ты слишком много о себе думаешь», — рассмеялась она.
В том же ролике Родриго признала, что целуется лучше, чем готовит (такой топ она носила на еще одном концерте) и ассоциирует себя с Кэрри Брэдшоу из любимого сериала «Секс в большом городе». Выбирая между романтическими интересами героини, 21-летняя артистка поставила Эйдана Шоу выше Мистера Бига.
«Конечно, Эйдан! Мистер Биг отстой, но все с такими встречались. Их непросто отпустить. Но Эйдан лучше», — добавила Родриго.
В октябре певица провалилась под сцену во время концерта в Мельбурне. Кто‑то оставил яму на площадке открытой, и в нее угодила ничего не подозревающая артистка.
В марте в американской части концертного тура Родриго раздавала посетительницам набор контрацептивов. В Миссури, где прошло выступление, с 2022 года запрещены практически все аборты.
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