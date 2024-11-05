Оливия Родриго: «Если парень хочет полететь в космос, это красный флаг»

Оливия Родриго не встречается с парнями, если они хотят полететь в космос. О важном для себя красном флаге певица рассказала в беседе с Netflix в инстаграм-аккаунте* стриминговой площадки.

В ролике исполнительница «Driver’s License» рассказывает об образах с концертного тура к альбому «Guts», документальный фильм о котором недавно вышел на платформе. На одном из ее топов была надпись «Брось его», это отсылка к известной футболке Бритни Спирс. Она привела к вопросу о настораживающих Родриго чертах в мужчинах.