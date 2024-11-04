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Том Холланд гуглит новости о Зендее, чтобы убедиться, что их отношения в порядке

Вчера в 20:24

Том Холланд периодически гуглит новости о Зендее, чтобы не переживать об их отношениях. Об этом актер рассказал в подкасте On The Menu.

Ведущая шоу попросила гостя рассказать о его последнем поисковом запросе. Им оказалось имя подруги Холланда.

«Последнее, что я гуглил — это Зендея. Меня нет в соцсетях, я их обычно удаляю, когда не пользуюсь. Так что иногда у меня возникает беспокойство», — начал артист.

«Я проверяю, все ли у нее хорошо, все ли хорошо у нас. Иногда гуглю, читаю новости и понимаю, что она в порядке», — пояснил исполнитель роли Человека-Паука.

В начале этого года фанаты звездной пары заподозрили разлад в их отношениях, когда аккаунт Холланда пропал из подписок Зендеи, а актеров заметили вдалеке друг от друга. Британцу пришлось прояснить ситуацию и опровергнуть слухи.

Год назад в сети также возникли предположения об их помолвке, когда Зендея запостила селфи с кольцом на безымянном пальце. Однако и та ситуация быстро растворилась, когда звезда «Претендентов» отвергла такие планы.

Еще Холланд делился, что одним из любимых дел пары стал просмотр первой части «Человека-Паука». Супергеройская картина дала им шанс поностальгировать по молодости.

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