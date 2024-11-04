Роспотребнадзор проверит школы и детсады после сообщений о вспышке вируса Коксаки

Роскомнадзор проверит школьников и детсадовцев после сообщений о заражениях вирусом Коксаки. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Ведомство проконтролирует организацию «утренних фильтров» в региональных учебных заведениях. Во время таких мероприятий детей осматривают на предмет кашля, повышенной температуры и насморка, заболевших могут изолировать от здоровых подопечных, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Надзорный орган напомнил, что после посещения общественных мест и туалета необходимо тщательно мыть руки, для питья и мытья овощей и фруктов стоит использовать только бутилированную или кипяченую воду, а контактов с больными людьми следует избегать.

О вспышке вируса Коксаки написал телеграм-канал Shot со ссылкой на родителей учеников из Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края. Собеседники издания пожаловались на температуру, язвы во рту и сыпь на теле у детей. По словам одного из них, врачи подтвердили наличие вируса Коксаки у одного ребенка, но написали в медсправке диагноз ОРВИ.