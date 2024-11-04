Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает айфон разрушителем человеческих связей, а бывшего главу Apple Стива Джобса — человеком в одном ряду с Гитлером. Об этом он рассказал на симпозиуме «Создавая будущее», пишет 360.ru.

По мнению директора телеканала, смартфон разделил семьи и друзей и изменил культуру общения в худшую сторону.

«Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами», — заявил Эрнст со сцены.

«Общение со своими друзьями вы тоже низводите на звонки, а потом и эсэмэски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дали им телефон, чтобы знать, где они находятся, а потом низвели это», — добавил телепродюсер.

«Поэтому для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — подытожил глава телеканала.

В том же выступлении Эрнст призвал Госдуму не запрещать дипфейки. Он считает подобный шаг вредным для развития технологий в России и избыточным, ведь уже имеющийся закон о фейках «нормально работает». Его цитату приводит ТАСС.

«Можно законодательно запретить плохую погоду, например, употребление спиртного уже запрещали, или ругаться матом. Все это имеет в лучшем случае нулевой эффект. Но развитию технологий это, несомненно, навредит. И сделает нас на мировом рынке неконкурентоспособными», — сказал глава Первого.

«Дипфейк не отличается в этом смысле от фейка в принципе. Юридически он является частным случаем. Это примерно так же, как если бы ввели специальный закон о запрете убийства методом удара молотка по голове. То есть ничего в криминальную статью об убийстве это бы не добавило, но и закон о запрете молотков, это, согласитесь, было бы крутовато», — добавил он.

Год назад Эрнст планировал съемки ремейка «Семи самураев» Акиры Куросавы с цифровыми аватарами советских актеров. Производство должно было начаться минувшей весной.