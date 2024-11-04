Хидэо Кодзима о «Джокере: Безумие на двоих»: «Лет через 10–20 на него наверняка посмотрят по-новому»

Геймдизайнер Хидэо Кодзима считает, что зрители поменяют мнение о провальном «Джокере: Безумие на двоих». Об этом он написал в своем твиттере в отзыве на картину.

В новом фильме Тодда Филлипса игровой продюсер увидел историю о Джокере и его тени, которая задает зрителям вопрос о личности злодея: был ли Джокером Артур Флек, или это отдельная личность и кем на самом деле является Артур.

«В конце фильма эти вопросы становятся частью мета-перспективы. В предыдущем фильме, „Джокере“, был ли Джокер тем, кто покорил зрителей по всему миру? Или это был Артур? Этим вопросом постоянно задаются Ли и даже жители Готэм-сити в течение всего фильма», — отметил Кодзима.

Геймдизайнер заметил появление в культуре множества произведений об антигероях, злодеях и «поэтической справедливости» [этим выражением называют несчастья, которые происходят с неприятными людьми. — Прим. ред.] и предположил, что вопрос о грани между супергероем и злодеем, который ставит сиквел «Джокера», оказался слишком авангардным для зрителей.

«В ближайшие 10 или 20 лет репутация этого фильма, вероятно, изменится вместе с проникновением в нее большего числа фильмов о героях. Возможно, пройдет какое‑то время, прежде чем он станет настоящим „безумием на двоих“ [так называют индуцированное бредовое расстройство — нарушение психики, когда двое и более пациентов разделяют одну бредовую фантазию. — Прим. ред.]», — добавил Кодзима. В завершение поста он также отметил актерскую игру Хоакина Феникса и Леди Гаги.

Еще одним поклонником нового «Джокера» оказался режиссер Квентин Тарантино. Он назвал коллегу Тодда Филлипса настоящим Джокером.

«Он открыто сказал зрителям „Идите на ***“. Он велел идти на *** Голливуду. Он сказал идти на *** всем, кто владеет акциями DC и Warner Bros.», — считает постановщик.

А вот сценарист «Таксиста» Пол Шрейдер ленту раскритиковал и вышел из кинотеатра, посмотрев меньше получаса.