Sony работает над фильмом про спецагента Венома

Sony Pictures планирует снять боевик о спецагенте Веноме. Об этом узнал инсайдер Дэниел Рихтман.

По его информации, проект под названием «Агент Веном» находится на ранней стадии разработки. Его возможная дата релиза, как и состав съемочной группы и актеров пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли он каким‑либо образом связан с киновселенной Marvel.

Спецагент Веном появился в 2011 году в 654-м выпуске «Удивительного Человека-паука» и получил сольную серию комиксов. Его носителем стал Флэш Томпсон, известный поклонникам Человека-паука как одноклассник Питера Паркера, хулиган и поклонник супергероя. Окончив школу, он отправился на армейскую службу в Ирак и потерял обе ноги. После возвращения солдату предложили новый контракт и соединение с симбиотом, которое подарило ему возможность ходить вновь в обмен на выполнение сверхсекретных миссий.

Солдат по фамилии Томпсон также появился в новом «Веноме: Последний танец», обратил внимание ScreenRant. В одной из сцен этот персонаж также теряет ноги, а сослуживцы утаскивают его в безопасное место. Вероятно, таким образом студия намекнула на готовящийся супергеройский боевик.