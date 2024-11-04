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Sony работает над фильмом про спецагента Венома

Сегодня в 15:59
Фото: Kaiyodo

Sony Pictures планирует снять боевик о спецагенте Веноме. Об этом узнал инсайдер Дэниел Рихтман.

По его информации, проект под названием «Агент Веном» находится на ранней стадии разработки. Его возможная дата релиза, как и состав съемочной группы и актеров пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли он каким‑либо образом связан с киновселенной Marvel.

Спецагент Веном появился в 2011 году в 654-м выпуске «Удивительного Человека-паука» и получил сольную серию комиксов. Его носителем стал Флэш Томпсон, известный поклонникам Человека-паука как одноклассник Питера Паркера, хулиган и поклонник супергероя. Окончив школу, он отправился на армейскую службу в Ирак и потерял обе ноги. После возвращения солдату предложили новый контракт и соединение с симбиотом, которое подарило ему возможность ходить вновь в обмен на выполнение сверхсекретных миссий.

Солдат по фамилии Томпсон также появился в новом «Веноме: Последний танец», обратил внимание ScreenRant. В одной из сцен этот персонаж также теряет ноги, а сослуживцы утаскивают его в безопасное место. Вероятно, таким образом студия намекнула на готовящийся супергеройский боевик.

Кроме этого Sony Pictures работает над сериалом о нуарном Человеке-пауке. Съемки сериала с Николасом Кейджем в главной роли проходили в октябре, и тогда появились первые фото с актером в необычном образе.

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