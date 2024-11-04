Джеймс Ван Дер Бик рассказал, что у него диагностировали рак толстой кишки

Джеймс Ван Дер Бик из сериала «Бухта Доусона» рассказал журналу People, что у него диагностирован рак толстой кишки.
«У меня колоректальный рак», — написал он в своих соцсетях. По словам актера, он полон оптимизма и чувствует себя хорошо. «Я пытаюсь справиться с этим диагнозом без посторонних, при поддержке моей невероятной семьи», — сказал Ван Дер Бик и отметил, что продолжает активно работать и уделять внимание общению со своей семьей.
Актер дополнил, что хотел рассказать об этом позже. Однако этот план пришлось изменить, так как один таблоид собирался рассказать об этом. «Нет никаких инструкций о том, как рассказывать о подобных вещах, но я планировал подробно поговорить об этом с журналом People в какой‑то момент в ближайшее время, чтобы повысить осведомленность общественности и рассказать мою историю на собственных условиях. Однако этот план пришлось изменить сегодня рано утром», — написал он в своих соцсетях.
Ван Дер Бик извинился перед своими друзьями и близкими, которые узнали о заболевании из журнала: «Прошу прощения у всех людей в моей жизни, которым я планировал рассказать сам. Ничто в этой ситуации не произошло тогда, когда я хотел…»
Помимо «Бухты Доусона», Ван Дер Бик известен по ролям в таких проектах, как «Не доверяйте с*** из квартиры 23», «У друзей жизнь лучше», «CSI: Киберпространство», «Правила секса», «Очень страшное кино», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» и других.