Больше 600 тыс. зрителей посмотрели «Преступление и наказание» с Янковским в день премьеры

В первые сутки после релиза «Преступление и наказание» посмотрели больше 600 тыс. зрителей. Об этом сообщили представители Кинопоиска.
По этому показателю проект с Иваном Янковским установил рекорд сервиса. Его число зрителей в день премьеры оказалось выше, чем у других сериальных хитов стримингового сервиса «Король и Шут» и «Игры» об Олимпиаде 1980 года.
В то же время, реакция зрителей на вышедшие 3 ноября четыре серии оказалась неоднозначной. Сейчас сериал имеет рейтинг в 5,7 баллов при более чем 28 тыс. оценок.
Продолжение проекта режиссера «Топей» Владимира Мирзоева должно появиться в онлайн-кинотеатре 30 ноября. В этот день выйдут оставшиеся 6 серий.
Перед релизом амбициозного проекта к нему было приковано больше внимание. Среди прочего на это повлияли неожиданные переносы.
Изначально премьера новой экранизации романа Федора Достоевского была назначена на 26 октября. Однако в этот день «Кинопоиск» перенеc премьеру на следующий день, сославшись на «технические и операционные причины». История повторилась 27 октября — тогда экранизацию классики пообещали показать зрителям через два дня. Однако сервису пришлось и в третий раз отменить премьеру. В итоге зрителям пришлось подождать лишнюю неделю.
Технические недоработки показались экспертам неубедительной версией. Более логичным им кажется давление чиновников (по слухам, некие уважаемые люди, побывавшие на предпремьерном показе, были шокированы несколькими сценами сериала). Еще одна возможная причина ― неоднозначная реакция критиков.