Больше 600 тыс. зрителей посмотрели «Преступление и наказание» с Янковским в день премьеры

В первые сутки после релиза «Преступление и наказание» посмотрели больше 600 тыс. зрителей. Об этом сообщили представители Кинопоиска.

По этому показателю проект с Иваном Янковским установил рекорд сервиса. Его число зрителей в день премьеры оказалось выше, чем у других сериальных хитов стримингового сервиса «Король и Шут» и «Игры» об Олимпиаде 1980 года.

В то же время, реакция зрителей на вышедшие 3 ноября четыре серии оказалась неоднозначной. Сейчас сериал имеет рейтинг в 5,7 баллов при более чем 28 тыс. оценок.

Продолжение проекта режиссера «Топей» Владимира Мирзоева должно появиться в онлайн-кинотеатре 30 ноября. В этот день выйдут оставшиеся 6 серий.

Перед релизом амбициозного проекта к нему было приковано больше внимание. Среди прочего на это повлияли неожиданные переносы.

Изначально премьера новой экранизации романа Федора Достоевского была назначена на 26 октября. Однако в этот день «Кинопоиск» перенеc премьеру на следующий день, сославшись на «технические и операционные причины». История повторилась 27 октября — тогда экранизацию классики пообещали показать зрителям через два дня. Однако сервису пришлось и в третий раз отменить премьеру. В итоге зрителям пришлось подождать лишнюю неделю.