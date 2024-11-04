В Fortnite добавят Эминем-пулемет

В Fortnite появится пулемет, стреляющий строчками Эминема. Ролик с новым оружием запостил датамайнер @andredotuasset.

Из видео следует, что оружие стреляет в ритм песни «Rap God». Во время раскрутки вместе с пулями из ствола вылетают слова трека (часть из них зацензурена) и звучит соответствующая композиция. Если боезапас кончается раньше музыки, она запускается заново.

Датамайнер уточнил, что миниган станет оружием мифического класса и будет добавлен на карту 7 ноября в обновлении «Глава 2 Ремикс». Скорее всего, игроки смогут получить его, победив персонажа рэпера во время матча. Кроме рэпера в королевскую битву добавят оружие от Снуп Догга и Айс Спайс, а также новую локацию в честь Juice WRLD.

Песня «Rap God» известна как одна из самых скоростных в творчестве Эминема. В ее наиболее быстрой части он произносит 99 слов меньше, чем за 17 секунд, таким образом, читая больше шести слов или девяти слогов в секунду. Всего за шестиминутную песню рэпер уместил больше 1500 слов, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2015 году.

Маршал Мэттерс же в июле отметился новым альбомом «The Death of Slim Shady». Релиз стал своеобразным прощанием с неоднозначным и провокативным персонажем, с которого началась карьера артиста.