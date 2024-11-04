В Великобритании женщины узнали, что их перепутали в роддоме, спустя 57 лет

В Великобритании две женщины из района Мидлэндс узнали, что их перепутали в роддоме, спустя 57 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

В 2021 году мужчина по имени Тони получил на Рождество ДНК-тест и решил проверить, есть ли у него еще родственники. Результаты указали, что у него есть сестра, но ею оказалась не Джессика, с которой он вырос.

В документах было указано имя Клэр. Она сдала тест ДНК за два года до этого, и он не выявил никаких связей с членами семьи. Общаясь друг с другом, Клэр и Тони выяснили, что девушки родились в одной и той же больнице примерно в одно и то же время. Тогда они пришли к выводу, что их подменили при рождении.

Клэр заявила Би-би-си, что решила встретиться с семьей, сказав: «Я просто хотела увидеть их, познакомиться с ними, поговорить с ними и обнять их». По ее словам, когда она наконец добралась до дома Тони и его матери Джоан, расположенного в деревне, через которую она, по совпадению, часто проезжала, чтобы добраться до работы, кусочки головоломки наконец встали на свои места.

«Я посмотрела на Джоан и сказала: „Боже мой, у меня твои глаза! У нас одинаковые глаза. Боже мой, я на кого‑то похожа!“», — сказала Клэр. Она также отметила, что поняла, что она на один день старше, чем есть на самом деле, поскольку родилась на несколько часов раньше, чем думала изначально. «Мое свидетельство о рождении неверно, мой паспорт, мои водительские права — все неверно».