Патриарх Кирилл: «Иисус Христос смертную казнь не осуждал»

Русская православная церковь не выступает против смертной казни. Об этом заявил патриарх Кирилл во время встречи с участниками программы «Время героев». Его ответы на вопросы присутствовавших опубликовал официальный сайт Московского патриархата.

«Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. <…> Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь», — заметил глава церкви.

Он отметил, что убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера, но в Первом послании коринфянам Господь говорил: «Измите злаго от вас самех».

«То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание», — пояснил Кирилл и подчеркнул, что даже апостолы после смерти Христа не стали осуждать казнь.

Патриарх добавил, что приветствует мораторий на смертную казнь, и допустил его существование, если общество считает убийство избыточным наказанием, а казнь — плохо влияющей на общественную нравственность.

«У нас сейчас пожизненное заключение? Пусть будет так. Только не знаю, что для человека лучше. Я встречался с пожизненно заключенным. <…> Так, как этот человек исповедовался, мне никто никогда в жизни не исповедовался! С точки зрения чисто нравственной любому преступнику нужно давать шанс — по крайней мере, принести покаяние», — вспомнил он.

«Было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни. Однако пускай этим занимаются те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания. Еще раз хочу сказать: Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Вот такой пока ответ», — подытожил Кирилл.

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что слова Кирилла не представляют перемены позиции церкви по вопросу смертной казни.