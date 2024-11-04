В возрасте 91 года умер легенда джаза и соула Куинси Джонс. Об этом сообщает The Guardian.

Он скончался в воскресенье вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи. «И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что никогда не будет другого такого, как он», — говорится в заявлении близких.

Джонс родился в Чикаго в семье отца-плотника и матери, страдавшей психическим расстройством. Со временем они переехали в Сиэтл, где Куинси брал уроки у Кларка Терри. Он также познакомился и стал близким другом тогда еще неизвестного пианиста Рэя Чарльза.

В подростковом возрасте Джонс начал выступать с джазовыми коллективами и привлек внимание бэнд-лидера Лайонела Хэмптона, который пригласил его в турне с группой, когда ему было всего 15 лет.