Вышел тизер третьего сезона «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

В нем недавно воссоединившиеся Дэрил Диксон и Кэрол Пелетье оказываются на улицах Лондона. Они проходят мимо заброшенного двухэтажного автобуса и сворачивают в переулок, где встречают нового знакомого в лице Стивена Мерчанта.

После остановки в Лондоне Кэрол и Дэрил, судя по всему, отправятся через океан на лодке, чтобы добраться до Испании, где для них начнутся новые неприятности. В новой засушливой местности появятся новые злодеи и еще больше ходячих.

Съемки третьего сезона все еще продолжаются в окрестностях Мадрида, в регионах Галисия, Арагон, Каталония и Валенсия.

Первый сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» был посвящен приключениям Дэрила Диксона во Франции. Согласно сюжету, герой загадочным образом оказался там после событий основного сериала. Ему предстоит пройти путь искупления и попытаться вернуться домой.

После выхода первых серий журналисты заметили, что спин-офф «Ходячих мертвецов» скопировал сюжет сериала «Одни из нас». В пилотном эпизоде Дэрил получает задание перевезти мальчика Лорана к буддийскому монаху в Париже в обмен на помощь в возвращении в Америку. Религиозная группа «Союз надежды» считает, что мальчик — ключ к спасению человечества, так как он, возможно, имеет иммунитет к зомбированию.