Cartoon Network выпустил спецэпизод «По ту сторону изгороди»

Cartoon Network выпустил на своем ютуб-канале трехминутный спецэпизод «По ту сторону изгороди» к 10-летию сериала.
Короткометражка выполнена с помощью стоп-моушен-анимации. В ней Грег и Вирт вновь блуждают по Неизведанному.
«Добро пожаловать обратно в Неизведанное. Пройдите по знакомому, но загадочному туману. Ощутите, как нежный ветерок шепчет в листьях. Прислушайтесь к песням птиц и тайнам вполголоса. И присоединяйтесь к Вирту, Грегу и Беатрис в их поисках ответа на величайший вопрос всей жизни… Может, все мы заблудились?» — гласит синопсис.
В короткометражке все фигурки — вырезанные вручную деревянные марионетки, а съемки проходили в миниатюрных декорациях, на создание которых ушло два месяца. «Единственное, что сделано в цифровом формате, — это лицевая анимация», — сказал режиссер Майкл Плейс.
В озвучке приняли участие актеры рабтающие над сериалом, в том числе Элайджа Вуд в роли Вирта, Коллин Дин в роли Грега и Мелани Лински в роли Беатрис.
Премьера «По ту сторону изгороди» состоялась 3 ноября 2014 года на канале Cartoon Network и представляла собой специальное событие, которое транслировалось в течение одной недели.
Сюжет мультсериала рассказывает, как два брата Вирт и Грег неожиданно оказываются в мистическом лесу, полном загадочных людей и существ. Они пытаются найти выход из него, и им в этом помогают старый дровосек и восточная сиалия по имени Беатрис.