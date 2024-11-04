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Cartoon Network выпустил спецэпизод «По ту сторону изгороди»

Сегодня в 11:02
Фото: Cartoon Network

Cartoon Network выпустил на своем ютуб-канале трехминутный спецэпизод «По ту сторону изгороди» к 10-летию сериала.

Короткометражка выполнена с помощью стоп-моушен-анимации. В ней Грег и Вирт вновь блуждают по Неизведанному.

«Добро пожаловать обратно в Неизведанное. Пройдите по знакомому, но загадочному туману. Ощутите, как нежный ветерок шепчет в листьях. Прислушайтесь к песням птиц и тайнам вполголоса. И присоединяйтесь к Вирту, Грегу и Беатрис в их поисках ответа на величайший вопрос всей жизни… Может, все мы заблудились?» — гласит синопсис.

В короткометражке все фигурки — вырезанные вручную деревянные марионетки, а съемки проходили в миниатюрных декорациях, на создание которых ушло два месяца. «Единственное, что сделано в цифровом формате, — это лицевая анимация», — сказал режиссер Майкл Плейс.

В озвучке приняли участие актеры рабтающие над сериалом, в том числе Элайджа Вуд в роли Вирта, Коллин Дин в роли Грега и Мелани Лински в роли Беатрис.

Премьера «По ту сторону изгороди» состоялась 3 ноября 2014 года на канале Cartoon Network и представляла собой специальное событие, которое транслировалось в течение одной недели.

Сюжет мультсериала рассказывает, как два брата Вирт и Грег неожиданно оказываются в мистическом лесу, полном загадочных людей и существ. Они пытаются найти выход из него, и им в этом помогают старый дровосек и восточная сиалия по имени Беатрис.

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