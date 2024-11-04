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16 тыс. видов деревьев находятся под угрозой исчезновения

Сегодня в 10:45
Фото: Mel/Unsplash

Каждый третий вид деревьев находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад Международного союза охраны природы (МСОП) для Красной книги.

Отчет показал, что из 47 282 видов деревьев, по меньшей мере, 16 425 находятся в красной зоне. Авторы подчеркивают, что число находящихся под угрозой видов деревьев более чем в два раза превышает число всех видов птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий, которым угрожает исчезновение, вместе взятых.

Среди основных угроз — вырубка лесов для развития городов, сельского хозяйства, инвазивные виды, болезни, а также повышение уровня моря и более сильные штормы, говорят исследователи.

«Потеря деревьев напрямую угрожает тысячам других видов растений, грибов и животных, демонстрируя, насколько глубоко взаимосвязан наш природный мир. Деревья — это барометр жизни.

Они производят кислород, которым дышат люди, обеспечивают пищу и убежище для диких животных, дают лекарства и средства к существованию коренным народам, а также поглощают из атмосферы углеродное загрязнение, способствующее выделению тепла», — заявила Гретель Агилар, генеральный директор МСОП.

Наибольшее количество деревьев, находящихся под угрозой исчезновения, произрастает на таких островах, как Фиджи, Куба и Мадагаскар. В Южной Америке, где расположены тропические леса Амазонки, 3 356 из 13 668 видов деревьев находятся под угрозой исчезновения из‑за вырубки лесов для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота.

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