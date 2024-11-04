Майк Тайсон рассказал, что случайно принял Хасбика за ребенка

Майк Тайсон вспомнил в разговоре с боксёром Андре Уордом вирусный ролик с участием себя и Хасбика и признался, что тогда подумал, что это ребенок.

«Я изображал, что играюсь с ним. Так уж я веду себя с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет? Но нет, я не играл на камеру», — сказал спортсмен.

В 2023 году Тайсон пригласил Хасбуллу, которому тогда был 21 год, в свой подкаст Hotboxin’. Тогда поклонники спортсмена обратили внимание на его странное поведение. Тайсон позволил Хасбику наносить ему удары, а затем схватил его и начал игриво целовать за ухо.