Православный мессенджер «Зосима» представят 13 ноября

В России альфа-версию православного мессенджера «Зосима» представят 13 ноября. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на президента фонда-разработчика «Иннотех XXI» Алексея Агапова.
Презентация пройдет в Ярославле. Ранее Агапов заявил, что приложение можно будет скачать весной 2025 года, а в ноябре 2024-го появится пробная первая версия мессенджера, которая будет доступна на сайте проекта «Спаси и сохрани».
Впервые о «Зосиме» стало известно в конце сентября. Тогда же Агапов рассказал, что в нем пользователи смогут создавать профили храмов, организовывать сбор донатов и общаться друг с другом.
«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект „Спаси и сохрани“ — например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — добавил представитель организации.