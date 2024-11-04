Православный мессенджер «Зосима» представят 13 ноября

В России альфа-версию православного мессенджера «Зосима» представят 13 ноября. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на президента фонда-разработчика «Иннотех XXI» Алексея Агапова.

Презентация пройдет в Ярославле. Ранее Агапов заявил, что приложение можно будет скачать весной 2025 года, а в ноябре 2024-го появится пробная первая версия мессенджера, которая будет доступна на сайте проекта «Спаси и сохрани».

Впервые о «Зосиме» стало известно в конце сентября. Тогда же Агапов рассказал, что в нем пользователи смогут создавать профили храмов, организовывать сбор донатов и общаться друг с другом.